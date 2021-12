Le pagelle di Inter-Torino: la difesa del Toro regge, davanti i granata pungono poco ma Warming dà vivacità al reparto

MILINKOVIC-SAVIC 6: dopo 10′ esce a vuoto su calcio d’angolo rischiando tantissimo. Un paio di parate nel primo tempo, poco impegnato nella ripresa

DJIDJI 6: qualche piccola sbavatura che però non costa cara alla squadra, la sua prestazione è comunque sufficiente

BREMER 6.5: era per il brasiliano la prova del fuoco, a San Siro, al cospetto della squadra che su di lui da tempo ha messo gli occhi ma soprattutto contro due attaccanti del calibro di Dzeko e Lautaro Martinez. Se la cava egregiamente specialmente in un primo tempo in cui l’Inter è costantemente pericolosa

BUONGIORNO 6: interpreta al meglio quelle che sono le indicazioni di Juric anche alzandosi quando necessario (st 20′ RODRIGUEZ 6: entra bene in partita in un momento in cui però la pressione nerazzurra cala)

