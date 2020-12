Giampaolo: "Il Toro ha giocato rispettando il suo allenatore" - Toro.it

Le parole di Giampaolo al termine di Napoli-Torino 1-1: ecco come il tecnico ha commentato il pareggio del “Diego Maradona”

Marco Giampaolo ha commentato Sky il pareggio per 1-1 maturato al “Diego Maradona” di Napoli. Il suo Torino si è fatto raggiungere da Insigne nel recupero, dopo essere passato in vantaggio con Izzo: “A me è piaciuta la squadra, è piaciuto l’attaccamento, hanno giocato con passione. La squadra non si rassegna alla posizione di classifica, ha subito disavventure che ammazzerebbero chiunque: eppure di fronte a questo Napoli non ha indietreggiato. La squadra ha giocato una partita orgogliosa. Se ho pensato che potesse essere la mia ultima partita? Ci può stare, ma io non mi rassegno a questa posizione, perché il Torino è molto più forte di questo. La mia fiducia sta nel fatto che la squadra è lì, è attaccata: ha giocato rispettando il suo allenatore. Oggi siamo condannati da alcuni minuti in alcune partite. Ma non ci sono alibi, bisogna star lì”.

Sull’abbraccio di Izzo: “Sono ancora credibile”

Ancora Giampaolo: “I punti persi? Oggi è diverso, Insigne si è inventato un eurogol. Noi siamo stati capaci di andare in vantaggio 0-2 a Milano, 0-1 nel derby, con la Lazio: questa è la storia che noi raccontiamo. La squadra ha pagato a caro prezzo i momenti in cui non è stata capace di gestire le difficoltà nella partita. L’abbraccio di Izzo? Mi fa piacere. Non è che devono giocare per me, poi chiaramente la prestazione mi rende orgoglioso perché vuol dire che sono ancora credibile. Perché poi di questo si tratta”.