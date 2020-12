Le pagelle di Napoli-Torino: Izzo perfetto, Buongiorno sorprende ancora - Toro.it

Linetty prosegue il suo periodo no, per Sirigu buon ritorno da titolare nonostante il gol di Insigne: le pagelle di Napoli-Torino

SIRIGU 6: dopo le due panchine consecutive torna titolare tra i pali della porta del Torino. Fa quel che può per tenere la propria porta inviolata: ci riesce fino al 92′ quando viene battuto dalla precisa conclusione si Insigne sulla quale non poteva nulla.

IZZO 7: è la prima volta che Giampaolo lo schiera nel suo ruolo naturale di centrale di destra nella difesa a tre. C’è da domandarsi perché non lo abbia fatto giocare anche prima: è bravo in fase difensiva ma soprattutto in quella offensivo. E’ proprio il difensore napoletano a sbloccare il risultato al Diego Armando Maradona con una bel pallonetto che batte Meret.

BREMER 6: dei tre difensori centrali schierati oggi dal Torino è forse quello che si vede di meno, anche se la sua prestazione è comunque sufficiente. Bravo soprattutto nell’annullare Petagna.

BUONGIORNO 6,5: era stato tra i pochi positivi una settimana fa contro la Roma, a Napoli Giampaolo lo ha di nuovo schierato titolare e l’ex Primavera ha nuovamente convinto. Chiude bene gli spazi e copre con attenzione la propria zona.

