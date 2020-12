Izzo: "L'abbraccio a Giampaolo? E' una bella persona" - Toro.it

Autore del gol del momentaneo vantaggio, Armando Izzo commenta il pari del Torino contro il Napoli. E l’abbraccio con Giampaolo…

Armando Izzo ha commentato il gol e il pareggio che ha trovato al “Maradona” di Napoli. Ecco le sue parole: “Siamo delusi perché negli ultimi minuti prendiamo sempre gol. Dobbiamo alzare l’attenzione e uscire da questo momento veramente delicato”. Dopo la sua rete, il centrale del Torino è corso ad abbracciare Giampaolo: “Il mister se lo merita. E’ una bella persona al di là del fatto che ho giocato poco per infortuni e momenti poco felici. Noi stiamo vivendo un momento negativo, ma l’attaccamento alla maglia c’è. Io credo che ne usciremo tutti insieme: vedo come la squadra si allena in settimana”. Ancora Izzo: “Abbiamo solo tre giorni di pausa, perciò bisogna fare una vita sana perché il campionato riprende subito. Dobbiamo metterci a fare punti, giocando con gli attributi”.