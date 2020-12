Giampaolo: "Sirigu gran portiere, io non taglio la testa a nessuno" - Toro.it

Le parole dell’allenatore del Torino, Marco Giampaolo, al termine della partita persa dalla sua squadra contro la Roma per 3-1

Al termine di Roma-Torino, l’allenatore del Torino, Marco Giampaolo, ha così commentato ai microfoni di Sky la sconfitta per 3-1 della sua squadra: “Siamo in difficoltà, è evidente, però la squadra è stata in partita contro una squadra con grandi qualità, pur essendo per 75′ in dieci. La squadra ha però giocato con orgoglio, dignità. Non è soltanto un episodio, sono tante le difficoltà, ma non dobbiamo cercare alibi. Dal punto di vista tecnico non devo rimproverare nulla alla squadra”.

Giampaolo: “Singo non era da secondo giallo”

Il tecnico ha poi parlato dell’espulsione di Singo: “Io ho grande rispetto per gli arbitri ma non parlo mai con loro. La seconda ammonizione di Singo è gratuita, non è un intervento da giallo. Era già difficile in undici questa partita, figurati in dieci”.

Giampaolo ha poi parlato dei cambi di formazione: “Molte volte devi cambiare per alzare il livello di motivazioni, in questo momento bisognava invertire il trend ma io non taglio le teste a nessuno. In questo momento la squadra ha fatto il suo. I ragazzi sul piano comportamentale non sbagliano, noi abbiamo altri problemi che vanno risoltati ma non sul piano comportamentale”.

Giampaolo: “In questo momento dovevo cambiare qualcosa”

Poi su Sirigu: “Non ho cambiato solo Sirigu, in questo momento dovevo cambiare qualcosa. Sirigu rimane un portiere forte, non lo discuto. Ma oggi come non ha giocato Sirigu dall’inizio, non erano titolari neanche Rincon, Izzo, Ansaldi, Rodriguez e altri. Nelle teste dei giocatori ristagna qualcosa dopo che ti fai rimontare varie volte, per questo ho voluto mettere in campo giocatori che avevano giocato di meno, come Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gojak”.

Infine, Giampaolo ha parlato anche della prossima partita, quella contro il Bologna: “Contro il Bologna giochiamo domenica, vedremo che giocatori mettere. Avremo Singo squalificato, oggi poi ho finito con Edera che faceva il terzino”.