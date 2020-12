Vagnati attacca l'arbitro: "Penalizzati clamorosamente" - Toro.it

Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha commentato gli errori arbitrali di Abisso, soprattutto il secondo giallo a Singo

Al termine di Roma-Torino 3-1, si presenta un Vagnati furioso ai microfoni di Sky. Si parla subito del doppio giallo a Singo. “Dato oggettivo, lascia senza parole l’arbitro. Un’espulsione dopo 13 minuti… commentatela voi, mi pare abbastanza oggettivo. Se abbiamo chiesto spiegazioni all’arbitro? Cosa dobbiamo chiedere? Si tratta di un errore, bisognerebbe rivedere il regolamento, visto che per l’espulsione c’è il Var, col rosso diretto, e anche in questo caso si tratta di esplosione. Siamo stati penalizzati clamorosamente. Ci lamentiamo non perché abbiamo 6 punti ma perché è un errore chiaro, che ci lascia in dieci al 13′, senza contare il fallo su Belotti prima del gol sulla Roma. Questi sono errori importanti, che determinano una partita”. Sull’episodio del fallo su Belotti. “Il piede lo mette prima Andrea ma poi viene calciato da Mancini… La situazione di Singo è oggettiva. Porti la squadra in ritiro, prepari la partita in un certo modo e così sembri quasi inerme e noi non vogliamo esserlo. Solo che poi così diventa difficile”.