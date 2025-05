Alla vigilia di Lecce-Torino, il tecnico del salentini, Marco Giampaolo, ha presentato la gara in conferenza stampa

Marco Giampaolo ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino. Nel corso dell’incontro con i giornalisti ha parlato anche della sua esperienza in granata: “Il Torino è una squadra forte e solida, Vagnati è stato bravo a ricostruirla nel tempo. Ci sono solo due giocatori della squadra che avevo io, Milinkovic-Savic e Linetty, che tra l’altro l’ho portato io a Torino. C’è stata una rivoluzione paziente, fatta con intelligenza, che ha permesso al Torino di diventare un’ottima squadra. Domani verrà a giocare la partita che dovrà fare. Il Torio è una squadra storica, di grande tradizione, il presidente è solido, la tifoseria appassionata. Sono stato bene a Torino, nonostante fosse un periodo particolare, in pieno Covid, senza la possibilità di fare mercato, però è una società di grande tradizione e storia, una società solida”.

Poi riguardo alla preparazione della gara ha aggiunto: “Una partita cruciale. Le emozioni e le tensioni devono essere gestite, con il buon senso e il raziocinio, con delle riflessioni che devi far passare alla squadra il concetto che nonostante il cammino difficile, nonostante la situazione attuale di classifica, la squadra arriva da prestazioni testa a testa, mai arrendevoli, che ci hanno visto sconfitti di misura. E’ una gara cruciale e la squadra anche nell’ultimissimo periodo ha dimostrato di stare bene e di giocarsi delle chance. Farò il possibile e l’impossibile per salvare il Lecce. E’ la partita più importante dell’anno. So che ci saranno come sempre in casa e in trasferta, tutte le energie e la forza va orientata verso questa partita. Pur sapendo che nel calcio nessuno ci regalerà nulla, non dobbiamo aspettarci nulla dagli altri, dobbiamo provare a portarci a casa il risultato”.

E ancora: “Conta solo il risultato e questo lo si ottiene attraverso la proposta di gioco. Io ho analizzato il nostro percorso e l’ho fatto a partire dalla gara contro l’Udinese. Solo contro il Como abbiamo perso male ma l’ho sputtanata io la partita. Noi abbiamo sempre giocato con pregi e con difetti, ma non siamo mai stati sottomessi. Si poteva fare di più, potevamo arrivare con punti in più? Si. Ma ora non conta, ora serve atteggiamento, coraggio e fare il possibile e l’impossibile per vincere la partita e poi vediamo che succede. Fino a quando ci sarà una partita da giocare, noi giocheremo, questa deve essere la cosa più importante per tutti”.