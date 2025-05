Il Torino si prepara per la trasferta di Lecce, con Paolo Vanoli che deve ancora definire l’undici iniziale. Ecco la probabile formazione

Domenica 18 maggio, alle ore 20:45, il Torino scenderà in campo contro il Lecce. Allo stadio “Via del mare” i granata affronteranno i giallorossi in una sfida dalla sentita rivalità tra le tifoserie. La formazione allenata da Marco Giampaolo è alla disperata ricerca della vittoria. I pugliesi, infatti, sono invischiati nella lotta per la salvezza.

Il Torino non ha altro da chiedere al campionato. I granata termineranno la deludente stagione nella top 10 o appena fuori. L’obiettivo iniziale del Toro era l’Europa ma, nonostante un buon inizio di campionato da parte della squadra, i sogni della tifoseria granata sono ben presto svaniti. In conferenza stampa Paolo Vanoli ha suonato la carica in vista della prossima sfida. L’allenatore del Torino ha sottolineato l’importanza del prossimo match per il valore storico della sfida e ha definito gli assenti granata della gara.

Torino, tante assenze

Vanoli non potrà contare su un Torino a ranghi completi. Oltre le ormai note assenze di Zapata e Schuurs, l’allenatore dovrà fare a meno di diversi giocatori. Tra questi Saul Coco, Borna Sosa, Alieu Njie e Yann Karamoh. Come spiegato da Vanoli in conferenza stampa, il centrale ex Las Palmas sarà out a causa del recente intervento alla mano infortunata. Il terzino croato tornerà la prossima settimana, mentre Njie è parzialmente recuperato ma non scenderà in campo nel match contro il Lecce. Anche Karamoh resterà ai box a causa della pubalgia.

Ballottaggio Casadei-Gineitis

Dunque, è tempo di ballottaggi in casa Torino. La difesa è l’osservato speciale, con Dembelè che dovrebbe partire nuovamente titolare. A centrocampo i granata hanno ritrovato stabilità dopo l’assenza di Samuele Ricci per il fastidio al ginocchio. Possibile ballottaggio in mediana tra Casadei e Gineitis. Perciun scalpita e spera di convincere Vanoli. Il giovane moldavo sarebbe un’alternativa a Lazaro. Certezze agli estremi opposti della formazione del Toro, con Milinkovic-Savic in porta e Ché Adams a guidare l’attacco granata.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Walukiewicz, Linetty, Perciun, Cacciamani, Gineitis Tameze, Ilic, Sanabria. All: Vanoli.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Coco, Sosa, Njie, Karamoh, Schuurs, Zapata, Savva, Ilkhan,