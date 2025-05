Il Torino si prepara per la trasferta a Lecce. Vanoli ha fatto il punto sulle assenze in vista del prossimo match. Ecco i convocati granata

Il Torino è pronto per la sfida contro il Lecce. Domenica 18 maggio, alle ore 20:45, i granata affronteranno i giallorossi allo stadio “Via del mare”. Il match è arricchito da una rivalità molto sentita, di cui ha parlato Paolo Vanoli in conferenza stampa. L’allenatore del Toro ha anche fatto il punto sull’infermeria granata. Oltre ai lungo degenti già noti come Zapata e Schuurs, gli assenti del match saranno Saul Coco, Borna Sosa, Alieu Njie e Yann Karamoh. A questi si è poi aggiunto anche Elmas.

Anche Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, dovrà fare i conti con assenze importanti. I giallorossi non potranno contare su Jean e Marchwinski. I due difensori saranno sicuramente out per il match contro il Toro. Discorso differente per Gaspar e Burnete, che hanno fatto un lavoro differenziato rispetto all’intero gruppo.

Lecce-Torino, i convocati di Vanoli

Ecco i 21 convocati di Vanoli:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Biraghi, Maripan, Masina, Walukiewicz

Centrocampisti: Cacciamani, Casadei, Dembelé, Gineitis, Ilic, Linetty, Pedersen, Perciun, Ricci, Tameze, Lazaro, Vlasic

Attaccanti: Adams, Sanabria

Lecce-Torino, i convocati di Giampaolo

In attesa di comunicazioni ufficiali