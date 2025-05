Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Lecce-Torino: Elmas out, spazio a Gineitis dal primo minuto.

Tutto pronto per Lecce-Torino, sfida valevole per la penultima giornata di Serie A. A un’ora dal calcio d’inizio sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida: nel Torino non c’è Elmas, e Vanoli schiera Gineitis al suo posto. C’è nuovamente Dembelé nella posizione di terzino sinistro, Masina torna al fianco di Maripan in difesa, mentre Casadei esordisce dal 1′.

Lecce-Torino, le formazioni ufficiali

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Coulibaly; N’Dri, Helgason, Morente; Krstovic. A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebic, Berisha, Rafia, Sansone, Veiga, Ramadani, Banda, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierotti, Kaba, Sala. All. Giampaolo.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Gineitis; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Walukiewicz, Linetty, Tameze, Ilic, Cacciamani, Perciun, Sanabria. All. Vanoli.