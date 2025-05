Lecce-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Penultima di campionato, ultima trasferta. Il Torino affronta il Lecce al Via del Mare sapendo di andare incontro ad una sfida in cui per i salentini la posta è alta. La squadra di Giampaolo si gioca la salvezza e non può sbagliare mentre i granata – già salvi da tempo – hanno l’intenzione di chiudere questo campionato al meglio, dopo qualche battuta d’arresto di troppo. Segui in diretta Lecce-Torino su Toro.it.

Lecce-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LECCE-TORINO

Ore 19.45 Sono state comunicato le formazioni ufficiali delle due squadre: nel Torino gioca Gineitis al posto di Elmas.

Ore 19.30 I pullman delle due squadre sono arrivati da alcuni minuti e i calciatori del Torino sono entrati sul terreno del Via del Mare per la consueta ricognizione prepartita. Si attende ora la comunicazione delle formazioni ufficiali.

Ore 18.45 Due ore alla sfida di Lecce. Il Torino affronterà il match senza Elmas, che non è stato convocato: reduce dal ko contro l’Inter e dalla sfida non brillante contro il Venezia, la squadra di Vanoli ha il compito anche di dare una risposta ai tifosi su un campo che in passato ha segnato non poco il Torino. Due retrocessioni, nel 1989 e nel 2000 e la possibilità anche di una “vendetta” sportiva a distanza di tempo. Sono attesi i pullman delle due squadre che arriveranno intorno alle 19.

Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Coulibaly; N’Dri, Helgason, Morente; Krstovic. A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebic, Berisha, Rafia, Sansone, Veiga, Ramadani, Banda, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierotti, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Gineitis; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Walukiewicz, Linetty, Tameze, Ilic, Cacciamani, Perciun, Sanabria. All: Vanoli.

Lecce-Torino: dove vedere in tv e streaming

La sfida tra Lecce e Torino sarà trasmessa in diretta sul canale 253 di Sky e su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A.

Lecce-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45