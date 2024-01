Alberto Gilardino ha parlato alla vigilia di Genoa-Torino, gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A

In casa Genoa è tempo di vigilia e Alberto Gilardino ha presentato la gara contro il Torino in conferenza stampa. L’allenatore rossoblù ha annunciato varie assenze tra i suoi, come quelle di Ekuban e Thorsby. Dubbi anche sulle condizioni di Malinovskyi, che nelle ultime ore ha accusato un problema fisico.

La conferenza stampa di Gilardino

Che partita ti aspetti?

“Sicuramente una partita gagliarda per le caratteristiche della squadra che andiamo ad affrontare. Abbiamo la necessità di fare una grande gara, abbiamo la voglia e la determinazione di andare a controbattere colpo su colpo al Torino perché solo così possiamo metterli in difficoltà. Il Toro è una squadra forte fisicamente e strutturata per essere nei piani alti della classifica. Hanno scelte e un gruppo compatto. Affrontiamo una squadra che in queste ultime due-tre settimane ha fatto un percorso importante anche quando c’è stato il cambio di modulo”.

Dragusin è andato via, chi può sostituirlo?

“Lo abbiamo salutato e gli abbiamo fatto un grande in bocca al lupo. Radu, allo stesso tempo, è passato. Il pensiero ora è su Bani. De Winter, Vasquez, Vogliacco e Matturro. Il mio pensiero è cercare di esaltare di più questi giocatori e da parte loro ci deve essere la voglia di alzare un centimetro in più in questo girone di ritorno”.

Situazione infortunati?

“Ekuban è fuori a causa di un risentimento muscolare accusato in questi giorni, Thorsby non è a disposizione così come Puscas. A livello numerico siamo un po’ in emergenza, confido in chi ci sarà. Malinovskyi ha avuto un piccolo problema ma dovrebbe essere a disposizione”.

Come sta Retegui?

“Retegui è quello che si è visto nella parte iniziale della stagione. Gli infortuni poi qualcosa ti tolgono. Sta tornando, la motivazione è tanta. Si riparte, sono 19 partite e si ricomincia da zero: deve essere così a livello mentale”.

Come sta Spence?

“Ieri ha fatto poco. Quando si arriva in un posto nuovo anche se fai poco sei già stanco. Per lui abbiamo programmato un allenamento in campo. Ha voglia di dare un contributo alla squadra. Per caratteristiche fisiche è un quinto, valuteremo le sue condizioni e sarà un ragazzo che dovrà dare una mano”.

Messias può fare l’esterno sinistro?

“Junior in quel ruolo lì esprime le sue caratteristiche in modo eccellente. A Bologna ha lavorato molto bene limitando un giocatore come Orsolini. Può essere un’opzione dall’inizio o a gara in corso”.