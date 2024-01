Lazaro ha parlato al termine della gara tra Torino e Napoli, vinta dai granata per 3-0: per l’austriaco un assist a Buongiorno

“Oggi abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, con grinta e voglia di vincere. Siamo felici per il gol nella prima frazione, che ci aiuta per il secondo tempo. Dobbiamo continuare così. Sono felice per l’assist, ma non sono mai soddisfatto, vorrei sempre fare di più. Calci piazzati? Ne parliamo tanto, oggi è andata bene. C’è stato un bel blocco per Buongiorno. Dobbiamo mantenere questo mood anche nelle prossime partite, dobbiamo giocare con questa voglia di vincere e di fare gol. Questa squadra ha tante qualità. Nel girone di ritorno voglio fare più dribbling e assist, vediamo”.