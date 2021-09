L’ex Ciro Immobile, autore del rigore che ha permesso alla Lazio di pareggiare, commenta il risultato a Torino

A fine gara, pochi minuti dopo il rigore trasformato, così ha parlato Ciro Immobile: “Bisogna lavorare, stare più sul pezzo e non avere paura di giocare. Sembriamo timorosi e questo ci sta penalizzando. Stiamo facendo dei cambiamenti, ci sono tante partite e si fa fatica affrontare il Torino che è una squadra forte non è facile. Abbiamo pareggiato ma non siamo soddisfatti”. Una squadra che fatica a riprendersi, dopo la buona partenza: “Da quando abbiamo perso a Milano è venuto meno un po’ di entusiasmo. Le batoste ci devono servire da lezione non abbatterci”. Sul derby: “Va giocato col coltello tra i denti”.