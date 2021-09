Il portiere del Torino ha commentato l’1-1 tra Torino e Lazio maturato al Grande Torino, con gol finale di Immobile su rigore

“Questo è un risultato che non ci sta, sarebbe dovuto essere dalla nostra parte, peccato per i due punti persi, potevamo vincere largamente ma dobbiamo essere contenti per la prestazione. Se è il miglior risultato per i fratelli in campo? Forse per la madre (ride, ndr). Ho parlato con lui ma non di calcio, di cose nostre private, di calcio parleremo domani”, ha spiegato il portiere del Torino. “Se ho pensato a un suo gol o a dover parare un suo tiro? Io ho pensato a parare quelli di tutti, non ero concentrato su Sergej, ce ne sono tanti bravi”, ha detto. “Brucia quel gol preso, non penso bruci più a me, penso che resterà in mente a tutti noi, nelle prossime partite dobbiamo fare meglio nel finale. Non ho pensato fosse finita sull’1-0, non puoi mai fino a che l’arbitro fischia ma ci speravo, sì. Anche lo scorso anno nel finale ci hanno fischiato un rigore, speravo non succedesse pure quest’anno.

Milinkovic-Savic: “La fiducia devo meritarla”

Sul suo ruolo e sul fatto che l’allenatore abbia scelto lui: “La fiducia di Juric? Importante, ma in campo poi vado io e devo dimostrare di meritarlo quel posto”. “Settimana intensa, ma prima pensiamo al Venezia, poi al derby”, ha concluso il portiere.