Inter-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima sfida del 2021: Inter-Torino chiuderà l’anno solare di granata e nerazzurri. La squadra di Juric arriva all’appuntamento dopo le vittorie contro Bologna e Verona, due squadre che prima di giocare contro il Toro lo precedevano in classifica. Una prova importante quella di San Siro per i granata, che hanno dimostrato sì di essere cresciuti nel corso di questa stagione ma ai quali sicuramente servirebbe una bella iniezione di autostima che una vittoria sulla capolista potrebbe dare. Segui in diretta Inter-Torino su Toro.it.

Inter-Torino: il prepartita

Ore 16.30 Due ore al fischio d’inizio di Inter-Torino. C’è già movimento intorno al Meazza di Milano, considerato che all’interno dell’impianto si attendono almeno 45 mila spettatori nerazzurri, oltre alla fetta di tifosi ospiti che occuperanno il solito settore al terzo anello. I pullman sono attesi allo stadio nella prossima mezz’ora, poi le squadre guadagneranno gli spogliatoi in attesa del riscaldamento che precederà lettura delle formazioni e fischio d’inizio.

Inter-Torino: dove vederla in tv e streaming

Inter-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti dei match del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. La diretta web di Inter-Torino sarà invece su Toro.it.

Inter-Torino: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disp. Radu., Cordaz, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Vecino, Vidal, Sensi, Sanchez, Satriano. All. S. Inzaghi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. A disp. Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Aina, Ansaldi, Rincon, Mandragora, Warming, Linetty, Praet, Zaza. All. Juric

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter-Torino: la diretta

Calcio d’inizio ore 18.30