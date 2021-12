Sintesi e commento del primo tempo di Inter-Torino, sfida valida per l’ultima giornata del girone di andata

Una formazione con tre differenze rispetto alla sfida al Verona. Il Torino a San Siro cambia un giocatore per reparto. In difesa Buongiorno al posto di Rodriguez, a centrocampo, sulla fascia, Aina e non Vojvoda fermato da un virus gastrointestinale, sulla trequarti Brekalo e non Praet, non al meglio ma comunque in panchina. La partita la fa da subito l’Inter, subito col piglio di chi vuole sbloccare il risultato. Al 10′, su calcio d’angolo, Milinkovic-Savic rischia grosso uscendo a vuoto. Tanti i corner che i nerazzurri guadagnano nel primo quarto d’ora anche se il primo grande spavento è tutto dell’Inter. Sugli sviluppi di un angolo, stavolta calciato dal Torino, Pjaca con un tiro a giro per poco non beffa un Handanovic rimasto immobile: la palla esce di qualche centimetro. La risposta è affidata a Bastoni che al momento del tiro la spara altissima. Altra occasione nerazzurra al 25′, quando dalla combinazione tra Lautaro e Brozovic il portiere del Torino è attento sulla conclusione dal limite del centrocampista: bravo anche Martinez a vedere alle sue spalle il compagno dopo essere stato pescato in area da Calhanoglu. Alla mezz’ora però passano i nerazzurri e lo fanno con una micidiale ripartenza: a trovare l’angolino è Dumfries servito da Dzeko. L’occasionissima per il 2-0 capita poi sui piedi di Lautaro Martinez ma incredibilmente l’attaccante dell’Inter conclude fuori. Timidi tentativi di riaffacciarsi dalle parti di Handanovic per il Toro, ma l’Inter si compatta non rischiando nulla. Si va al riposo sull’1-0 per i nerazzurri.