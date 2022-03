Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Torino per 1-1

“Stasera l’approccio non è stato buono ma poi abbiamo creato tantissimo sia nel primo che nel secondo tempo. Ho rivisto le occasioni che abbiamo avuto, Berisha ha fatto due parate strepitose. Lo status di favorita? Non ci infastidisce, abbiamo fatto ricredere tutti nel corso dell’anno ma questo non ci mette pressione, sappiamo che ci siamo noi e altre squadre lassù”. Poi sul rigore: “Mi pare piede e poi palla… non mi va di discutere. Volevo vincere, abbiamo trovato un avversario di valore”.