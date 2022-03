Le parole di Handanovic dopo il pareggio tra Torino e Inter per 1-1: “Venire qui non è facile per nessuno”

Al termine della sfida tra Torino e Inter è Handanovic a commentare a caldo la prestazione dei neroazzurri: “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura per come gioca il Torino. Ci siamo adattati e abbiamo cambiato anche un po’ con le palle lunghe. Abbiamo avuto le nostre occasioni, è stato anche bravo Berisha ma alla fine abbiamo trovato il pareggio. Cosa non è andato? L’approccio ma anche il discorso di tante partite: a volte non sei come cuoi essere emotivamente. Oggi sapevamo come giocava il Toro, sono molto aggressivi nell’1 contro 1. Venire qui non è facile per nessuno”.

Handanovic: “Ci proveremo fino alla fine”

Poi, sulla cora scudetto: “Il campionato sarà aperto fino all’ultima giornata. Si vedrà. Preoccupato? No, le prestazioni le abbiamo fatte. Poi a volte segni di più, a volte di meno e anche l’avversario è bravo. Mancano però ancora 10 partite, dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo fatto fin ora e crederci fino alla fine”.