Il direttore sportivo del Torino Vagnati sul rigore non dato al Toro: “Era rigore prima del Var e dopo il Var”

E’ Vagnati il primo del Torino ad intervenire dopo il pareggio contro l’Intere e lo fa in merito al rigore non dato al Toro: “Vorrei sottolineare il fatto che la prima volta dopo una gara che ci presentiamo a parlare come società perché abbiamo grande rispetto per chi deve prendere le decisioni. Io penso che ci siano due errori clamorosi: non dare il rigore in diretta e non richiamare l’arbitro al Var. Ma è oggettivo quello che è successo stasera. Non vorrei che la Var fosse un alibi per l’arbitro per aspettare che lo chiamino dal Var. Questo era rigore prima del Var e dopo la Var. Nel secondo tempo sono andato dal direttore di gara per chiedere. Lui mi ha risposto che siccome non lo hanno richiamato dal Var voleva dire che la decisione era giusta. Massa è un arbitro internazionale: non si può fare un errore del genere“.

Vagnati: “Sbagliare ci sta ma questa era una partita vinta”

E ancora: “L’Inter è una grande squadra e per pareggiare con loro devi fare una grande partita. Ma se il rigore c’è lo devi dare. Se non l’avesse visto (Guida ndr.) ci stava. Ci sta sbagliare in generale. Ma lui l’ha visto e non l’ha dato. E poi anche il Var non l’ha chiamato. E’ inaccettabile: questa è una partita che avevamo vinto e poi non abbiamo vinto. Anche con un po’ di sfortuna“.