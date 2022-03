Le pagelle di Torino-Inter: Mandragora e Lukic annullano il centrocampo nerazzurro, Sanabria perde un pallone sanguinoso prima del pari nerazzurro

BERISHA 7: almeno tre paratissime, una cosa che da queste parti non si vedeva da tempo. Nei primi 45′ si supera su Lautaro e Ranocchia, poi nella ripresa con l’Inter arrembante toglie di nuovo le castagne dal fuoco alla squadra con un intervento su Dimarco. Qualche brivido quando lascia sguarnita, l’area, per fortuna senza grosse conseguenze.

DJIDJI 6: un paio di sbavature che tuttavia non pregiudicano la sua prestazione (st 5′ IZZO 6: entra, a freddo Handanovic gli toglie un gol che sembrava praticamente fatto)

BREMER 7.5: sblocca il risultato con una zampata da bomber, si propone in avanti ogni qualvolta gli è possibile. In difesa giganteggia, vincendo ogni duello, impressionando per la capacità di leggere in anticipo ogni situazione e di aiutare i compagni con raddoppi puntuali. Peccato per la sbavatura della difesa nel finale, quando Sanchez pareggia.

BUONGIORNO 6.5: tiene a bada Barella e si propone in avanti quando necessario (st 31′ RODRIGUEZ 5: prende subito un giallo, appena entrato, e questa ammonizione lo limita, sul gol del pari pasticcia)