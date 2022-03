Dopo i primi 45′ decide la rete di Bremer: ma c’è un rigore su Belotti non fischiato che grida vendetta

La novità di formazione di Juric è la presenza di Buongiorno in difesa, al posto di Rodriguez, non al meglio questa settimana. Per il resto è la squadra annunciata alla vigilia, con Lukic che torna dal 1′ con Mandragora e Pobega con Brekalo sulla trequarti. Il Toro la sblocca dopo dodici minuti, su calcio d’angolo. Lo batte Mandragora, ci arriva Pobega ma poi è di Bremer la zampata decisiva. Granata avanti, Inter costretta ad inseguire. Un paio di minuti ancora Torino protagonista con la conclusione di Belotti bloccata da Handanovic. Al 15′ furioso Juric per un fallo fischiato all’Inter: il tecnico si becca un cartellino giallo. Al 16′, proprio sugli sviluppi di quella punizione, si supera Berisha su Lautaro e con una grande parata evita il pareggio alla squadra di Inzaghi. Al 30′ sempre protagonista l’estremo difensore granata, che stavolta tocca quel tanto che basta il pallone deviato da Ranocchia per toglierlo dall’angolino. Al 36′ episodio clamoroso: Belotti steso in area da Ranocchia, Guida non solo non assegna ma nemmeno è aiutato nel modo giusto dal Var, che non lo richiama al video. Il primo tempo scivola via col Toro che continua a provarci. Prima dell’intervallo tiro da fuori di Mandragora che finisce fuori di pochissimo.