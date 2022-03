Torino-Inter, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quella tra il Toro di Juric e l’Inter di Inzaghi è la sfida che chiuderà la domenica di Serie A. Da una parte una squadra che non vince da sei partite e che insegue il primo successo contro una big, dall’altra invece una squadra appena eliminata dalla Champions e che deve rispondere a Milan e Napoli, tutti e due vittoriosi in questo turno di campionato. Segui la diretta di Torino-Inter su Toro.it.

Torino-Inter, il prepartita

Ore 18.45 Serata fredda a Torino. Intorno allo stadio ci sono già i tifosi granata in attesa del pullman granata, radunati per far sentire alla squadra il loro sostegno e soprattutto per il Gallo Belotti, come già accaduto con la precedente iniziativa del Comitato Difesa del Toro. Le squadre sono attese allo stadio tra le 19 e le 19.15, poi solita ricognizione prima di iniziare il riscaldamento.

Torino-Inter, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disp. Gemello, Milan, Izzo, Rodriguez, Aina, Ansaldi, Ricci, Linetty, Seck, Sanabria, Pellegri, Zaza. All. Juric.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vecino, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. A disp. Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, Gosens, Darmian, Gagliardini, Vidal, Caicedo, Correa, Sanchez. All. Inzaghi.

Torino-Inter: dove vederla in tv e streaming

Torino-Inter in tv sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.

Torino-Inter, la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45