L’Inter conclude il campionato con una vittoria sul campo del Torino: le parole di Simone Inzaghi al termine della gara

Simone Inzaghi ha parlato così nel postpartita ai microfoni di DAZN: “Ho quotidianamente dubbi sulla formazione della finale. Grazie alle 56 partite che abbiamo fatto fino ad oggi ci siamo meritati questa che sarà la più importante. Siamo cresciuti e abbiamo avuto un gran finale di stagione. Oggi volevo vincere, lo dobbiamo ai tifosi e alla società. Volevamo migliorare la classifica, nelle ultime 9 abbiamo vinto 8 partite e abbiamo perso a Napoli. Complimenti al Torino, è una squadra che ti mette in difficoltà. Giocarsi una partita contro una squadra che voleva entrare in Europa non era affatto semplice, i ragazzi sono stati molto bravi. Brozovic e Lukaku? Per 5 mesi non li abbiamo avuti. Non deve essere un alibi, ma per noi sono importantissimi. Le vittorie ti danno consapevolezza e la squadra è cresciuta, siamo riusciti a sistemare la classifica. Per l’Inter non è ammissibile essere lontani dalla zona Champions. Ora andremo a giocarci la finale sapendo che incontreremo una squadra di assoluto valore”.