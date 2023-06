Ivan Juric ha parlato nel post partita e in conferenza stampa al termine di Inter-Torino: le parole dell’allenatore croato

Il Torino esce sconfitto dall’ultima gara casalinga del campionato e dice definitivamente addio ai sogni europei. Dopo il match contro l’Inter ha parlato ai microfoni di DAZN Ivan Juric: “C’è grandissimo orgoglio, siamo partiti con mille difficoltà. Dispiace non aver ottenuto l’ottavo posto, ma anche oggi abbiamo dato tutto. In passato poi qualche partita ci è andata male e abbiamo perso i punti che ci servivano. Quest’anno i giocatori hanno avuto tanta voglia di migliorarsi, ci sono ancora margini di crescita a livello di gioco. Possiamo crescere in questo senso e fare meglio in certe situazioni. Sono veramente contento per come si è creato questo gruppo e per come sta bene insieme”.

“Penso che c’è grande differenza tra noi e le altre otto, ce n’è tanta. Dove dobbiamo essere perfetti è nel lavoro. Siamo bravi a far crescere i giocatori ma nella mia testa c’è l’idea di migliorare ancora il lavoro individuale. Bisogna alzare il livello dello staff medico, cercando di diminuire gli infortuni. Abbiamo bisogno di qualche giocatore che ci porti esperienza e furbizia, quel saper gestire certe situazioni. Domani dobbiamo parlare con il presidente e vediamo come proseguire. Faremo una riunione, ma comunque devo ringraziare la società per quello che fanno. Mi ascoltano su idee e suggerimenti, ma ripeto che vorrei alzare l’asticella del lavoro”.