Il portiere del Torino prende un gol evitabile, la trequarti non c’è e pure Sanabria commette due grossi errori: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 4: prende la solita rete evitabile, un tiro centralissimo sul quale si butta in ritardo. La conclusione centrale di Brozovic non era affatto irresistibile. Quando sarebbe il caso di uscire resta in porta, in apertura di ripresa sfiora un buffo autogol.

SCHUURS 6: anche oggi come al Picco lascia il posto di centrale a Buongiorno. Non demerita e non rinuncia nemmeno alle sue solite scorribande offensive. In una di queste mette Sanabria davanti al portiere, in pieno recupero.

BUONGIORNO 6.5: dopo Nzola gli tocca Lukaku e qualche problemino il numero novanta dell’Inter glielo crea, tuttavia il vice capitano granata riesce a neutralizzarlo, giocando la sua solita gara attenta, a dispetto della differenza di fisico.

RODRIGUEZ 6: gara accorta e solida dello svizzero che non commette errori. Esce quando Juric decide di cambiare sistema di gioco (st 12′ KARAMOH 6.5: entra e costringe subito Handanovic alla grande parata)

