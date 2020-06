Inzaghi: "Calendario maligno. Scudetto? Prima centriamo la Champions" - Toro.it

La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Torino-Lazio (30 giugno ore 19.30): “Dobbiamo recuperare gli infortunati”

Simone Inzaghi non sarà in panchina contro il Torino, causa squalifica, ma è comunque intervenuto in conferenza stampa alla vigilia per presentare il prossimo impegno della sua Lazio, in programma martedì 30 giugno alle 19.30. Ed è partito dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina di due giorni fa: “C’erano tante difficoltà, la Fiorentina è una squadra che sta lavorando bene, meriterebbe più punti in classifica. Non era semplice ribaltarla dopo lo svantaggio iniziale. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo dimostrato carattere. Dobbiamo migliorare la condizione, lo faremo giocando. Dobbiamo recuperare qualche giocatore”.

Sulla lotta Scudetto con la Juventus e la condizione

Sulla lotta per lo Scudetto con la Juventus: “I ragazzi hanno dimostrato di avere voglia di rimanere lì. Con la Fiorentina c’erano tante insidie e la vittoria di sabato ci avvicina al nostro grande obiettivo, che sarebbe la Champions, che qui manca tantissimo. Conteranno sia testa che gambe, perché senza la testa le gambe non vanno”.

Sulla condizione della Lazio, Inzaghi ha commentato così: “Giocando miglioreremo sicuramente. Il calendario con noi è stato maligno in queste prime tre partite, ma vale anche per altre squadre. Abbiamo dimostrato di avere grande spirito di sacrificio e ora spero di ritrovare qualche elemento per le rotazioni”.

Simone Inzaghi, Lazio