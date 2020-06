Longo: "Mi aspettavo di più. Il rigore per il Cagliari? Ingenuità evitabile" - Toro.it

L’allenatore del Torino Moreno Longo parla al termine della sfida contro il Cagliari: ecco tutte le dichiarazioni del tecnico

Al termine della sconfitta per 4-2 sul campo del Cagliari, ha parlato il tecnico granata Moreno Longo. Ecco le sue dichiarazioni: “La reazione è stato un aspetto positivo di questa gara, anche se non abbiamo approcciato nel modo giusto. Il Cagliari è stato cinico nel primo tempo, è stato bravo Nandez a trovare quel calcio da fuori. Quando la riapri non devi commettere l’ingenuità su un rigore evitabile”. Su Edera e Berenguer: “Mi aspettavo di più da tutti. Ma dobbiamo mantenere equilibrio: il campionato è lungo. Nella lotta salvezza il percorso è arduo, non dobbiamo perdere quello che stiamo costruendo sul piano dell’atteggiamento: arriveranno momenti belli e brutti, ma a fine anno dovremo portare a casa l’obiettivo”.

“Stiamo lavorando sulla compattezza, sul lavorare bene nella fase difensiva. Il secondo gol viene su un errore nostro: Aina doveva tenere la linea, con un pizzico di attenzione in più possiamo concedere meno. In Serie A basta una disattenzione per perdere la partita. Il percorso di una squadra che vuole salvarsi è fatto di tante difficoltà, noi dobbiamo essere bravi ad affrontarle”.