Le pagelle di Cagliari-Torino: Ansaldi e Verdi danno la scossa, Nkoulou sbaglia e frena la rimonta

Nella ripresa, sul 3-0, l’ingresso di Verdi e Ansaldi spinge il Toro fino al 3-2, ma il rigore causato da Nkoulou è una vera mazzata. Le pagelle di Cagliari-Torino

SIRIGU 5.5: sui gol del Cagliari è praticamente incolpevole, anche se pesano le quattro reti subite.

IZZO 5: dopo una prestazione più che all’altezza contro l’Udinese, con tanto di complimenti ricevuti dall’intero pacchetto arretrato, contro il Cagliari viene meno quella brillantezza. E nel finale, da diffidato, rischia anche il giallo.

NKOULOU 4.5: che ingenuo quel fallo in area di rigore. Che mazzata per il Toro, che aveva appena recuperato portandosi sul 3-2. Stende Pellegrini quasi al limite dell’area con Aina a due passi pronto a dargli una mano.

BREMER 6: dopo un’ora così così, in difficoltà come tutto il reparto difensivo, sigla un altro gol da attaccante (dopo aver fatto lo stesso al Milan in Coppa e al Genoa), quello che riapre una sfida che sembrava ormai chiusa.