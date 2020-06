Lazio, Radu e Correa dal 1′: il Tucu farà coppia con Immobile

La probabile formazione della Lazio contro il Torino: Inzaghi con il 3-5-2, Radu e Correa saranno gli unici cambi rispetto alla sfida contro la Fiorentina

La campagna della Lazio, costruita sul modello passo dopo passo, prevede che prima dei pensieri sullo Scudetto vi sia la certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Almeno questo a sentire Simone Inzaghi, che dei biancocelesti è il condottiero azzoppato dalla squalifica che gli impedirà di essere in panchina nella trasferta contro il Toro (questa sera, ore 19.30). Il tecnico non sente la vicinanza geografica e di punti con la Juventus: per lui c’è da agguantare un traguardo dopo l’altro. A partire dalla sfida del “Grande Torino”, dove saranno in palio altri tre punti vitali.

La probabile formazione di Inzaghi

Per prenderseli, l’ex attaccante non ha in mente – per necessità, se non altro – ribaltoni di formazione. Rispetto alla vittoria contro la Fiorentina in rimonta, i cambi dovrebbero essere appena due. Ma di peso. Torneranno infatti Radu in difesa, che prenderà il posto di Bastos, e Correa in attacco: entrambi hanno messo minuti nelle gambe sabato, entrambi sono ora pronti per partire dal primo minuto.

Il Tucu farà coppia con Immobile: ad assisterli, gli stessi incursori di sempre, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Parolo, invece, farà il Leiva (ancora out) in cabina di regia, mentre Cataldi andrà in panchina. Sugli esterni, Marusic partirà dalla panchina: spazio a Lazzari e Jony.

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. A disposizione. Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Lukaku, Marusic, A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Armini, Jorge Silva, Falbo, Caicedo. Allenatore. S. Inzaghi

Indisponibili: Adekanye, Leiva, Luiz Felipe, Lulic