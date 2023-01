Le parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, prima del match tra i viola e il Torino

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha presentato Fiorentina-Torino, match in programma domani sera alle ore 20:45 allo Satdio Artemio Franchi di Firenze e valido per la 19^ giornata di campionato. Di seguito le sue parole.

Sull’espulsione di Dodò e il mercato

“Dodò? Certe situazioni non dovrebbero accadere, i ragazzi lo sanno. Pensava di prendere la palla ma ci ha un po’ penalizzato. Gli servirà di lezione. Non troppa irruenza paga e ha capito che ci ha messo in difficoltà. Mercato aperto? Questa difficoltà c’è da sempre. Il più bravo è chi non porta questo disturbo in campo. Non abbiamo tantissime situazioni con giocatori che non hanno la testa in ciò che dobbiamo fare. Ma bisogna conviverci. Meno ti disturba e più rendi. Non vediamo l’ora che si chiuda”.

Su Nico Gonzalez

“Nico Gonzalez? Può fare la punta. Però al momento pensiamo ad alzargli la condizione. Non può ancora partire dal 1′. Vediamo nelle prossime settimane, può fare il centravanti. Ha le qualità e sa che può dare tanto anche centrale”.

Sulla gara contro il Toro

“Gara col Toro? Cercheremo di ottenere i 3 punti cercando di guadagnare posizioni in classifica. Nella seconda parte dovremo cercare di andare più forte migliorando soprattutto in fase realizzativa. Vincere col Toro? Con loro sono sempre gare insidiose. Juric in Serie A è un fattore, giocano bene e sono aggressivi. Per noi domani sarà una gara di sacrificio e attenzione. L’abbiamo preparata come sempre e conosciamo le loro caratteristiche. Cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto”.

Sui tifosi

“Tifosi? Quando iniziano le partite siamo concentrati e cerchiamo di vincere. La gente ci sostiene e in casa vengono sempre a sostenerci. Dobbiamo ricreare l’entusiasmo delle partite dello scorso anno. Spetta a noi riportare chi è deluso dalla nostra parte“.