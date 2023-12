Le parole di Vincenzo Italiano al termine di Fiorentina-Torino, 18^ giornata che ha visto i granata perdere per 1-0

Vincenzo Italiano ha parlato al termine di Fiorentina-Torino. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato 64 partite nel 2023: è stato un anno pieno di soddisfazioni. Chiudiamo con questa vittoria sofferta. Quel gol ci premia, per il fatto di non aver mollato. Rispetto a prima, siamo più uniti. Badiamo al sodo in questo periodo. Prima in tanti non partecipavano alla fase di non possesso, mentre adesso tutti si sacrificano. Stiamo diventando una squadra cinica e determinata, concreta nel portare a casa il risultato, anche senza dare spettacolo. Si può vincere anche così: la classifica è straordinaria. Kouamé è molto bravo a lavorare le palle lunghe. Quando ottieni vittorie, lavori con serenità. Non perdiamo da tanto tempo. Ci sta girando bene. Per il 2024, l’obiettivo è di arrivare il più in fondo possibile, in tutte le competizioni”.