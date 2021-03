Le parole di Armando Izzo al termine di Torino-Sassuolo 3-2: ecco come il difensore ha commentato la rimonta completata nel recupero

Armando Izzo ha commentato, ai microfoni di Torino Channel, la vittoria in rimonta contro il Sassuolo per 3-2: “Dobbiamo avere qualche schiaffo per poi svegliarci, ma non deve essere così, dobbiamo essere squadra fin dall’inizio. Dobbiamo essere compatti ed essere sempre squadra. Il mister ci dà tutta la sua anima agonistica. E’ un allenatore e una persona straordinaria, ci trasmette sempre qualcosa. Vogliamo renderlo orgoglioso di noi perché lui anche durante la settimana è sempre affamato. Dobbiamo prendere esempio da lui per dare l’anima da qui alla fine”.