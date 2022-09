Juric commenta la sconfitta del Torino sul campo dell’Atalanta: vince Gasperini con la tripletta di Koopmeiners

Così Juric sulla partita persa dal Torino al Gewiss Stadium: “Penso che il Toro abbia fatto una grandissima gara, abbiamo perso per episodi e disattenzione. Due rigori banali, in situazioni in cui non c’era pericolo, e un tiro da 30 metri. Sono contento come prestazione, il rammarico è di non aver raccolto niente. Occasioni, due pali, faccio i complimenti ai ragazzi”. Sul mercato e sulla rosa: “Sulla trequarti ci siamo, sono giocatori che devono ritrovarsi, non abbiamo garanzie, unico neo è il centrocampo, lì siamo pochi anche come caratteristiche. Speriamo che Ricci non abbia niente e che lui, Lukic e Linetty ci siano, Ilkhan e Adopo sono giovani e hanno bisogno di tempo, lì possiamo avere qualche problema”, ha spiegato l’allenatore del Torino.

Sugli attaccanti

Sull’attacco: “C’erano due o tre passaggi in cui si era davanti alla porta, situazioni dove devi alzare la qualità, per quello dico che abbiamo fatto bene ma si deve fare un salto ulteriore. Vlasic ha fatto gol, ha preso una traversa, Radonjic negli ultimi anni non ha mai avuto continuità, sono incognite e vedremo durante l’anno. Seck ha fatto un’ottima partita ma deve concludere meglio”.

Juric sui rigori

“Il primo rigore non devi mai causarlo, non ci sono pericoli, lì devi accompagnare l’avversario. Gli episodi sono determinanti, oggi abbiamo commesso errori pagati a caro prezzo, la squadra meritava di più. Negli episodi l’Atalanta è andata meglio e ha vinto la partita”.