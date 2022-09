I due terzini concedono un rigore a testa all’Atalanta. Vlasic e Linetty i migliori in campo tra i granata: le pagelle di Atalanta-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: compie un mezzo miracolo su Zapata nel primo tempo, poi si deve arrendere senza colpe sui due rigori di Koopmeiners. Poteva invece fare qualcosa in più in occasione del gol del momentaneo 0-2 del centrocampista olandese.

DJIDJI 6: Juric lo preferisce a Schuurs come centrale di destra di difesa. Prestazione sufficiente da parte del difensore francese che non soffre particolarmente le offensive degli avversari.

BUONGIORNO 5: in difficoltà nei duelli fisici contro Zapata ma soffre anche il dinamismo del debuttante Hojlund. Non è una serata semplice per il centrale di difesa del Torino che ha dimostrato di saper fare meglio di quanto mostrato stasera.

RODRIGUEZ 6: tiene bene la propria posizione e dal suo lato argina gli attacchi dei giocatori offensivi dell’Atalanta. Prestazione sufficiente da parte del difensore svizzero.

