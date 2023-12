Le parole di Ivan Juric al termine di Fiorentina-Torino, 18^ giornata che ha visto i granata perdere per 1-0

Ivan Juric ha parlato al termine di Fiorentina-Torino. Queste le sue parole: “Penso che il primo tempo è stato eccellente, ma devi fare gol. Siamo mancati di cattiveria agonistica sul gol: non puoi prendere quel gol. Questa squadra è antifisica, è quella meno fisica che ho avuto negli ultimi 14 anni. Se vuoi andare su, non puoi avere questo atteggiamento. La squadra è sempre stata giusta, ma non stiamo riuscendo a vincere questo tipo di gare. Pellegri molto bene, ha bisogno di giocare. Mi aspetto molto da lui. Mi dispiace, ma ho la sensazione che abbiamo la possibilità di giocarcela con tutti”.