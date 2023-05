Le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric al termine di Hellas Verona-Torino, sfida vinta dai suoi su gol di Vlasic

Tre punti preziosi per il Torino che, con la vittoria contro il Verona, conquista l’ottavo posto in classifica. Il tecnico granata Ivan Juric commenta così la prestazione dei suoi: “Abbiamo sbagliato tante occasioni da gol. Dovevamo chiuderla prima ma abbiamo fatto un’ottima gara, creando tante stagioni. Abbiamo giocato bene a livello tecnico su movimenti, azioni, idee. Loro giocano molto su Djuric coi lanci lunghi, come avevamo immaginato e come l’avevamo preparata. Buongiorno è stato bravissimo, ha fatto una partita eccellente contro Djuric che di solito ne vince molti di contrasti e oggi un po’ meno. “

Sui singoli

Sui singoli: “Buongiorno sta crescendo in modo fantastico. L’anno scorso ha giocato solo una parte delle partite ma ha lavorato come un pazzo, su forza e su tutto. Anche tencicamente adesso sta raccogliendo i frutti. È ciò che accade con i ragazzi come lui, che lavorano tanto e vogliono arrivare lontano. Ricci da gennaio è migliorato tanto perchè l’abbiamo messo a destra. A sinistra la posizione del corpo non era ottimale. Oggi ha fatto una bella prestazione. Può imparare a gestire meglio certe situazioni. Sia lui che Ivan sanno giocare a calcio, possono correre tanto. Fisicamente non sono mostri ma ci lavorano e va bene così“.

