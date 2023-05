Le dichiarazioni di Ronaldo Vieira al termine di Hellas Verona-Torino, sfida vinta dai granata grazie alla rete di Vlasic

Altra vittoria per il Torino in trasferta che, oltre ai tre punti contro il Verona, ha visto un ritorno in campo importante: quello di Ronaldo Vieira. Il giocatore granata ha commentato così il match: “Sono estremamente felice di essere tornato in campo con i ragazzi. Ho lavorato per questo. Sonos tato un po’ sfortunato ma spero di poter fare ancora qualche minuto prima della fine dellas tagione. Oggi era importante vincere, ce l’abbiamo fatta. Abbiamo anche sofferto, questa partita era una battaglia per noi ma abbiamo fatto i tre punti. Potevamo chiuderla prima, ci abbiamo provato. La squadra ha saputo soffrire e ce l’abbiamo fatta. La Fiorentina? È un altro match dove vogliamo fare i tre punti e sarà una battaglia. Questa settimana ci prepareremo bene per quello“.