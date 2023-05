Le dichiarazioni di Yann Karamoh al termine di Hellas Verona-Torino, sfida vinta dai granata per 1-0 su gol di Vlasic

Una vittoria preziosa quella conquistata dai granata a Verona. Dà infatti seguito a quanto di buono fatto in trasferta nell’ultimo periodo e lo sa bene Yann Karamoh, che commenta così il match: “Personalmente c’è una visione. Voglio arrivare ad alti livelli, dimostrare tanto. Ho trovato la strada per farlo. È molto importante aiutare anche difensivamente, come fatto oggi. Abbiamo perso un paio di palloni e ho dovuto correre per recuperare. Se avessimo preso gol, potevamo perdere. Noi ora abbiamo questa mentalità. Si è visto oggi ma anche nelle altre partite. Contro il Verona bisognava chiuderla prima. Abbiamo creato cinque occasioni da gol, ma non abbiamo concretizzato. Dobbiamo farlo, oggi abbiamo preso tre punti, ma contro altre squadre può cambiare la partita. La Fiorentina? È un match importante per noi. Dobbiamo vincere per confermare il lavoro fatto. I tifosi, lo stadio ma anche noi dobbiamo dimostrare qualcosa e vincere questa partita“.