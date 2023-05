Le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric al termine di Sampdoria-Torino, sfida vinta 2-0 dai suoi a Marassi

Altra trasferta portata a casa dal Torino di Juric che, davanti a un Marassi gremito di tifosi blucerchiato, strappa un 2-0 tutto italiano targato Buongiorno-Pellegri. Non mancano le polemiche nel finale, dopo l’esultanza del numero 11 che sfida il popolo doriano. Il tecnico granata commenta così il match: “Pellegri? Là è mancata assolutamente la maturità. Chiedo scusa da parte di tutti noi. Bisogna capire la situazione che sta vivendo la Sampdoria e portare rispetto. Sono nsotri compagni di lavoro edè un gesto molto condannabile e mi dispiace molto. Il Toro ha fatto un buon primo tempo, poteva fare più gol e non li ha fatti. Nel secondo ha gestito bene, potevamo fare qualcosa in più. Sono molto soddisfatto della prestazione“

“I centrocampisti? Abbiamo fatto una buona gara, con questi ragazi, quando giochiamo bene, la muoviamo bene. Hanno grandi capacità. Stiamo crescendo proprio nel gioco e nei movimenti. C’è armonia. Abbiamo creato tanto. Dobbiamo migliorare nei momenti più tosti come le seconde, e rubare qualche palla in più. I giocatori devono migliorare tanto in questo senso. Il Toro? Siamo più avanti rispetto all’anno scorso pur perdendo veramente tanti giocatori. Siamo molto interessanti, giochiamo bene. Mancano tasselli e cose da migliorare e certe situazioni. Stiamo crescendo a livello globale e sono molto soddisfatto”.