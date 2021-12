Ivan Juric analizza la partita che il Torino ha pareggiato, 2-2, con l’Empoli, dopo essere stato in vantaggio di due gol

Un Torino che è andato in vantaggio, che è rimasto in dieci e che poi si è fatto rimontare, resistendo agli assalti avversari. Juric è per questo soddisfatto a metà: “Non so, dipende dal punto di vista. La squadra ha fatto una prima mezz’ora spettacolare, non ho mai visto l’Empoli così in difficoltà, potevamo fare altri gol, purtroppo abbiamo fatto un errore nato da incomprensione, complimenti ai ragazzi per come hanno tenuto e lottato, ora dobbiamo pensare alla prossima. La mia rabbia? Tensioni della gara, la vivo intensamente, il quarto uomo è stato bravo, forse c’erano elementi per farlo. L’ho abbracciato poi il quarto uomo, questa volta è stato uno spettacolo il modo in cui ha gestito le cose e lo ringrazio”. Poi su alcune prestazioni dei singoli, come quella di Pjaca: “Pjaca ha giocato e ha fatto molto bene, se penso a quella mezz’ora provo rabbia. Oggi è andata così, la prossima partita sarà un’altra battaglia, ora dovremo recuperare energie mentali”, ha detto l’allenatore ai microfoni di Dazn.

Juric: “I miei giocatori sono stati perfetti, chi la pensa diversamente è scarso”

In conferenza stampa Juric è poi tornato sull’errore tra Singo e Zima nell’episodio che ha portato all’espulsione del terzino: “C’è stato un errore tra Singo e Zima, anche di comunicazione, sono due ragazzi silenziosi. La squadra poi mi ha dimostrato carattere, voglia di lottare. Quando parti così, con questo gioco e questa cattiveria, trovarsi in un attimo con un uomo in meno e sul 2-1 è stato un po’ uno shock”.

Ancora sulla prestazione: “Cosa è mancato oggi ? I miei giocatori sono stati perfetti, chi la pensa diversamente li considero scarsi”.

Sull’andamento della squadra: “Questo gruppo mi piace molto, sta crescendo, anche a Roma ha fatto una grande prestazione. Poi le cose girano male, però vedo le cose importanti, vedo un ribaltamento importante rispetto al passato. Il mio rammarico oggi è per i ragazzi. Poi per un’incomprensione non abbiamo vinto”.

Juric non ha voluto commentare l’episodio dell’espulsione di Singo: “Vorrei evitare di commentare la decisione arbitrale, so che è stata anche la prima partita di Colombo in A. Il calcio è così, a volte ti da e a volte ti toglie. C’è dispiacere perché poteva essere una serata molto importante per noi”.

Sul campionato del Torino: “Perché lasciamo punti per strada? Oggi abbiamo fatto errori, però è un caso. Nel calcio ci sono momenti in cui ti gira tutto bene e altri in cui ti gira tutto male. A noi ora sta girando male”.

Infine: “Spero che anche il pubblico abbia visto la grande voglia che avevamo di portare a casa il risultato, spero che sia anche un segnale a tutti che non ci siamo”