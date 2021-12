Singo e Zima confezionano la frittata. Pjaca esce subito, ed è un peccato: ecco le pagelle di Torino-Empoli, Serie A 2021/2022

MILINKOVIC-SAVIC 6: sui gol di Romagnoli e La Mantia non può nulla. Per il resto non va mai in affanno. E, anzi, mette a referto qualche buona uscita, che era uno dei miglioramenti che Juric si aspettava da lui.

ZIMA 5: buca il pallone che poi finisce a Di Francesco, lanciato in solitudine contro Milinkovic-Savic e abbattuto da Singo. La sua partita è macchiata indelebilmente da quest’episodio. Per il resto fa cose buone ma si prende anche più di un rischio.

BREMER 6: è meno imperioso del consueto, almeno fino al 21′ della ripresa, quando sfiora il gol su un’impresa solitaria, che alleggerisce il Toro almeno per un po’. Tiene a galla i suoi, respingendo e spazzando come può.

BUONGIORNO 6: ci mette personalità, in una partita dove i ritmi sono sempre rimasti elevati e dove ogni errore rischiava di essere quello decisivo. Si fa anticipare, però, da La Mantia, nell’azione che porta l’Empoli a segnare il 2-2: ha qualche demerito, anche se era tutta la retroguardia ad essere piazzata male.

