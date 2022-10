Udinese-Torino, Juric commenta la vittoria dei granata alla Dacia Arena: un successo che mancava in A da 48 giorni

Così Juric ha commentato la vittoria del Torino a Udine: “Una partita tosta, ho visto l’Udinese che ha forza fisica e talento, però ho visto la voglia di vincere della mia squadra come già in Coppa. Oggi sono soddisfatto, gli sbagli li analizzeremo domani. L’abbiamo portata a casa dopo tante belle prestazioni in cui abbiamo raccolto meno. Era importante per i ragazzi, non si sono mai tirati indietro, sono soddisfatto di come si allenano”.

Juric su Pellegri

“Ricci può fare ancora meglio di oggi, arriva da un infortunio, deve trovare la forma. Linetty è entrato molto bene. Pellegri? Le sue caratteristiche sono quelle che vediamo ora spero che trovi continuità e che non si faccia male più, ha fatto un gol da grande attaccante, ha margini di miglioramento allucinanti, sta facendo tutto bene, ha tanta qualità”, ha detto il tecnico del Torino. “Speriamo di arrivare carichi alla prossima, con slancio”. Prima vittoria alla Dacia Arena per Juric: “Ci sentiremo più tardi con Sottil, sta facendo benissimo”.

“Grande partita di Aina”

Su Aina, l’autore del primo gol: “Ola Aina e anche oggi ha fatto una grandissima partita. Parliamo di un grande giocatore, sta facendo benissimo. Quando calerà lui allora toccherà a Singo, ma per il momento Ola mi dà tante garanzie”, ha spiegato l’allenatore. L’impatto di Radonjic è stato importante: “Lo avete visto, è un fantasista: con il Cittadella ha fatto un grandissimo gol, oggi ha sprecato tre o quattro contropiedi pazzeschi. Deve migliorare e deve lavorare”.