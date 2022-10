Il commento di dopo la vittoria del Torino contro l’Udinese per

Manca e ritrovata, la vittoria per il Torino in campionato è finalmente arrivata nuovmaente grazie alle reti di Aina e Pellegri. Quest’ultimo commenta così la prestazione dei suoi: “È una vittoria importante. Arrivavamo da sconfitte e risultato negativi. A livello personale è una grande soddisfazione. Ho sofferto tanto. Ho svuto momenti bui. Arrivavo da infortuni e ho delle cicatrici. Grande soddisfazione Personale. È una vittoria che vale tanto. abbiamo dimostrato che il gruppo è ancora unito nonostante i risutlati negativi. Sentivo parlare la gente, abbiamo dimostrato che siamo un gruppo coeso, nonostante i risultati negativi che arrivavano. Siamo una bella squadra. Le critiche? Fanno parte del nostro lavoro. È normale sentirle e avere chi non è d’accordo con il nostro parere. Noi ci tappiamo le orecche e andiamo avanti per il nostro cammino. Mio padre? È sicuramente contento. Quando stavo a Monaco mi era vicino e ha sofferto con me. Oggi è una grande soddisfazione per me, lui e la squadra. Grande vittoria oggi”.

Juric: “Al Milan arriveremo bene”

Poi sulla sfida al Milan: “La prossima gara? Ci arriviamo senza guardare il risultato passato. Lavoriamo e pensiamo al futuro. Lavoreremo bene col Mister e prepareremo il Milan. Juric? Siamo tutti giocatori importanti. Le qualità dei singoli a volte risolvono la partita ma ciò che conta è la squadra“.