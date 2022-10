Juric esplode dopo un fallo non fischiato a Singo, protesta furiosamente, Paro deve trattenerlo di forza per evitare che entri in campo

Ivan Juric arrabbiato lo si è visto varie volte ma al Maradona, dopo un fallo clamorosamente non fischiato di Mario Rui su Singo prima che entrasse in area di rigore dalla destra, è letteralmente esploso: il suo vice, Matteo Paro, ha fatica lo ha trattenuto a forza, evitando che l’allenatore entrasse dentro il terreno di gioco per protestare contro l’arbitro Massimi. E’ volata anche qualche parola di troppo e inevitabilmente è stato espulso. Juric salterà quindi certamente la partita di domenica contro l’Empoli ma si attende il comunicato del Giudice Sportivo per capire quante partite dovrà saltare: c’è il rischio che possa essere squalificato anche per il derby contro la Juventus.