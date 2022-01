Dopo il triplice fischio, l’arbitro Fourneau ha mostrato il cartellino rosso a Juric che stava continuando a protestare

Contro il Sassuolo è arrivata la prima espulsione in questo campionato per Ivan Juric. Un cartellino rosso ricevuto quando la partita era già finita: il tecnico croato, infatti, prima di lasciare il campo ha a lungo protestato con l’arbitro Fourneau. Ma cos’è che ha fatto infuriare l’allenatore? La rimessa laterale battuta da Muldur, nell’azione del gol di Raspadori, 7/8 metri più avanti rispetto al punto in cui era uscita la palla. Proteste dovute anche al fatto che, nel primo tempo, Fourneau era stato molto fiscale con Singo, invertendo una rimessa su quella stessa fascia, perché non battuta correttamente dal terzino ivoriano. Sarebbe stata da invertire anche la rimessa battuta dal difensore del Sassuolo.