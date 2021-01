Juric: “Il Toro ha dei giocatori fortissimi”

La conferenza stampa prepartita di Ivan Juric, in vista della sfida di domani pomeriggio tra il Torino e il Verona

Il tecnico del Verona, Ivan Juric ha presentato questa mattina in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino con fischio d’inizio alle 15. Juric ha dichiarato: “Il Toro ha dei giocatori fortissimi, dovremo migliorare in certi aspetti – il tecnico ha poi proseguito – Lo scorso anno il Torino ci ha sovrastato per 45 minuti. Abbiamo 5 punti in più rispetto allo scorso anno? Non siamo comunque in crescita rispetto alla scorsa stagione, anche se i punti sono di più. Come gioco siamo ancora un’incognita e non so dove ci porterà la strada. Per quanto riguarda le scelte di domani non sarà facile dovrò andare di sensazioni. Alcuni giocatori non riescono a fare due partite in tre giorni”.

Juric sulla formazione: “Kalinic non è al massimo”

Il tecnico dei gialloblù ha poi proseguito soffermandosi a parlare di alcuni suoi giocatori per fare il punto della situazione. Juric ha detto: “Kalinic? Lui è forte ma non è al massimo. È un giocatore che si vede che è di un livello superiore. Non è arrivato per caso a giocare in certe società. In attacco con lui è diverso. Dobbiamo gestirlo bene, non so quando potrà tornare a livelli elevati, naturalmente ci spero. Non valuto il suo allenamento, lui può fare la partita comunque. Ha recuperato anche Di Carmine, anche se non è al massimo. Favilli prosegue col suo “calvario” che era iniziato a Genova. Per lui serve più tempo. Ci vorrà un po’ per lui e anche per gli altri, che staranno fuori per almeno altre due partite. Lazovic a La Spezia ha fatto una partita vera, è tornato ad essere pericoloso. È uscito un po’ malconcio e devo valutare oggi le sue condizioni per capire se posso averlo domani”.