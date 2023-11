Ivan Juric, allenatore del Torino, presenta la sfida di lunedì sera alle ore 20:45 in trasferta contro il Bologna di Thiago Motta

Manca sempre meno a Bologna-Torino. La sfida si gioca lunedì 27 novembre, alle ore 20:45, allo Stadio Dall’Ara di Bologna e chiude la 13^ giornata. Ivan Juric ha presentato la partita. Di seguito le sue parole.

Come sta il gruppo?

“Siamo riusciti a fare buoni allenamenti tra chi c’era e chi è rientrato dalla Nazionale”.

Cosa si aspetta dalla partita?

“Una squadra ben organizzata, allenata benissimo, con giocatori forti, hanno fatto un buonissimo mercato, inserendo buoni giocatori”.

Dobbiamo aspettarci Zima in difesa o ancora Tameze?

“Zima a volte lo preferisco in mezzo, è più un centrale, siamo molto soddisfatti di come sta andando il suo recupero”.

Come sta Djidji?

“Non è ancora pronto, lo vedo sempre più sciolto, il dolore non sparisce subito, era capitato in passato a Lukic e Singo. Non per questa partita, ma man mano lo inseriremo. Se farà un passo in avanti la prossima settimana sarà importante”.

In trasferta il Toro fa meglio rispetto a quanto accade in casa: come se lo spiega?

“Penso sia un caso, col Sassuolo qui in casa abbiamo fatto bene. L’unico neo è non aver vinto a Monza, abbiamo avuto tante situazioni pericolose, avremmo dovuto essere più incisivi”.

Soddisfatto della doppia punta?

“Siamo soddisfatti ma vogliamo più gol, si cercano e si trovano ma sicuramente se aumentiamo il numero di gol diventerà tutto più interessante”.

Come sta Vlasic?

“Vlasic è sempre più dentro il gioco, si trova bene in campo, sta crescendo molto, chiaro che giocando con due attaccanti molti sono penalizzati. Stiamo lavorando su altri concetti e siamo soddisfatti”.

Quali sono i giocatori che certamente mancheranno?

“Sazonov non ci sarà, Ricci sta lavorando bene, tornerà la prossima settimana, Linetty è recuperato, può giocare, ha fatto una settimana a parte e poi gli ultimi giorni con noi, sta bene”.

Sanabria sembra essersi ritrovato: come sta dopo il rientro dalla Nazionale?

“Sanabria è di nuovo felice, sorridente, fa un gioco diverso dallo scorso anno, è tornato bene, ha fatto due tempi da 45′ in Nazionale, sicuramente lunedì ci aspettiamo una sua grande prestazione”.

Che campionato vede?

“Un campionato insidioso, ci sono tante squadre vicine, le neopromosse non sono davvero delle neopromosse, ora vedo anche il Toro bene, serve più cinismo e vincendo ti avvicini davvero a certe squadre”.

Avete un bel calendario…

“Sì ma difficile, Bologna. Atalanta, Frosinone. Il Frosinone è pieno di buoni giocatori. La mia squadra ora può competere con tutte le altre”.

A che punto è Zapata?

“Duvan a Monza ha fatto una partita eccellente, ha fatto anche un assist, ha fatto molto bene, gli manca solo il gol perché come intensità e prestazione siamo rimasti molto contenti”.

Come vede gli esterni?

“Siamo soddisfatti, Bellanova sta giocando bene, ha fatto bene, messo cross, non è stato fortunato sui tiri e sui gol. Vojvoda sta tornando quello di due anni fa, Lazaro sta facendo bene. Stanno crescendo tutti ma ora bisogna non accontentarsi”.

Buongiorno lo ha lanciato lei: guardandolo con l’Italia si è detto ‘Bravo, Ivan’…?

“Alessandro per me è un esempio di quello che devono essere i giovani, ha voglia di lavorare, gli dai gli strumenti per lavorare, è un esempio di ragazzo che col lavoro e col sacrificio è riuscito a giocare la partita più importante per l’Italia, è stato bravissimo Spalletti che l’ha messo dentro e Ale ha risposto alla grande, siamo molto orgogliosi”

Radonjic è tornato a giocare ma con questo sistema è chiuso: come lo motiva?

“Noi spendiamo tanto tempo nel motivarli questi giocatori, se non lo sono non dovremmo nemmeno farlo, Rado lavora, ora è tutto cambiato, deve lottare, deve aspettare il suo momento, quando arriverà il momento dovrà dimostrare di essere più forte”.