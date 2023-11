La probabile formazione del Torino in vista del match contro il Bologna, valido per la 13ª giornata di campionato

Vigilia di campionato per il Torino, che lunedì sera torna in campo dopo una settimana di sosta causa nazionali. I granata visiteranno il Bologna al Dall’Ara in una sfida che dirà molto per le ambizioni dei due club e per la classifica attuale, considerati i momenti delle squadre. I rossoblù, infatti, hanno perso l’ultima partita contro la Fiorentina ma sono reduci da una prima parte di stagione più che positiva; i ragazzi di Juric, invece, hanno ottenuto tre risultati utili consecutivi nelle scorse gare e vogliono proseguire il trend.

Torino: ballottaggi in mezzo al campo

Juric conferma ancora il 3-5-2 che nelle ultime settimane ha dato tante soddisfazioni al Toro. In porta sempre Milinkovic-Savic, coperto da Rodriguez, Buongiorno e Tameze, che ancora una volta verrà utilizzato da difensore ed è favorito su Zima. Il difensore ceco è recuperato e ha giocato da titolare le due sfide con la sua nazionale, ma Juric ha più volte affermato che lo considera come centrale di difesa, e dunque in questo momento sostituto di Buongiorno. Sulle fasce sono in tre per due maglie, con Bellanova e Vojvoda favoriti su Lazaro (che insidia maggiormente il kosovaro). In mezzo al campo confermato Ilic accanto a Vlasic, mentre in cabina di regia è da segnalare il recupero di Linetty, che potrebbe farcela dal primo minuto. In attacco i titolari restano sempre Zapata e Sanabria, con Pellegri e Radonjic pronti a subentrare.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Bologna:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Soppy, Lazaro, Gineitis, Radonjic, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: –

Indisponibili: Djidji, Schuurs, Ricci, Sazonov, N’Guessan.