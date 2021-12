La conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Torino-Empoli, partita del turno infrasettimanale di Serie A

Ivan Juric presenta in conferenza stampa Torino-Empoli: “L’Empoli è una squadra che gioca bene, è una società che lavora bene. Tutti i punti che hanno fatto li hanno meritati, anche contro la Fiorentina. Rischia molto, gioca un calcio moderno, giocano allo stesso modo sia in casa che fuori. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, fare una grande prestazione e vincere, sarebbe un bel modo per festeggiare i 115 anni di storia. Belotti? Lui è un giocatore come gli altri, quando si fa male Djidji è uguale a quando si fa male Belotti. La gente va avanti. Mi spiace per il Gallo perché stava dando segnali molto importanti. Metà febbraio come data di rientro mi sembra un po’ esagerato”.

“Singo e Buongiorno sono a posto”

“Infortuni possono cambiare il modulo? Mai. Al posto di Djidji ci sono Zima e Izzo, al posto di Belotti c’è Sanabria. Non ci sono problemi”. Ancora un punto della situazione sugli infortunati: “Djidji ha un piccolo infortunio, starà fuori domani e poi si vede. Singo e Buongiorno si sono allenati ieri, sono a posto. Mandragora prosegue nelle cose che deve fare lui, Ansaldi sinceramente non lo so”.

Juric sui tifosi: “Allo stadio c’è sempre un bell’ambiente positivo verso la squadra, spero che continui così”. Sulla leadership nella squadra: “La mia sensazione è che la squadra stia crescendo benissimo. La partita di Roma è stato un altro segnale positivo, mi spiace per loro perché quando fai prestazioni così devi portare via punti. L’unico momento che non mi è piaciuto di Roma sono stati i minuti successivi al primo gol, abbiamo perso la concentrazione. I ragazzi stanno crescendo bene, possiamo fare passi in avanti non tanto a livello caratteriale ma nei particolari. E questo arriva col tempo”.

“Al Toro livelli bassi su tante cose”

Il tecnico traccia un bilancio degli ultimi cinque mesi: “Penso che noi stiamo ponendo le basi per fare. Abbiamo fatto i primi passi. Devo portare grande rispetto per tutti i giocatori, non sbagliano un allenamento nemmeno quelli che giocano poco, è proprio stima umana la mia. L’ambiente era depresso, ma vedo voglia di migliorare. Siamo a livelli bassi su tante cose: il calcio è andato avanti, bisogna migliorare tanto su mille cose, come capire quali giocatori servono, il livello dei campi. Se c’è la giusta umiltà e la giusta capacità si può fare, le basi ci sono”.

“Abbiamo fatto solo ieri l’allenamento, giochiamo tante partite e bisogna recuperare bene. Loro possono crescere. Di Brekalo leggo che è discontinuo, ma io sono contento. Pjaca può tornare in forma e su Praet già ne ho parlato. Ci sono alcuni aspetti da migliorare, come controlli la palla, dove Brekalo viene a prendere il pallone, a volte tende a stare troppo in mezzo”.

Sul mercato: “A luglio e agosto si fa il mercato. Noi potevamo fare meglio. Gennaio non mi piace, questi ragazzi lavorano cinque mesi, se ci sono situazioni particolari e arriva qualcuno che può alzare il livello allora sì. Ma si farà poco”. Su Mandragora: “Non va tutto liscio quando ti operi due volte sullo stesso ginocchio. Ora vedremo questa settimana e proveremo a reinserirlo in gruppo. Ma mi aspettavo questi tempi di recupero”.

“A Roma abbiamo giocato meglio che contro l’Udinese. Io vedo la squadra che affronta le partite sempre nel modo giusto, provando a fare. L’altro giorno abbiamo subito veramente poco e abbiamo attaccato, senza riuscire a fare gol. Non so dove sia la verità sul fatto che non abbiamo ancora fatto punti da situazione di svantaggio, spero sia solo una casualità”.